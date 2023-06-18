旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威今天有好消息，台灣時間15日先發好投拿下本季首勝，從小聯盟2A升上3A，也是生涯首度升上3A層級，距離大聯盟又更近一步。

鄧愷威今年季前有入選台灣代表隊參加世界棒球經典賽，但表現不如預期，本季從小聯盟2A出發，開季投得跌跌撞撞，尤其5月出賽失分偏多。

鄧愷威5月總計5場先發出賽，投20局被敲出2發全壘打，投出8次保送，失掉17分（15分責失分），單月出賽防禦率6.75。

鄧愷威6月之後表現有慢慢回穩，15日小聯盟2A出賽，總計先發投5局被敲3支安打，投出5次三振，無失分，好投壓制拿下個人本季首勝。

鄧愷威本季仍然展現出色的三振能力，目前為止本季在2A總計12場先發出賽，投47.1局投出68次三振，戰績1勝3敗、防禦率4.75。

鄧愷威從2018年開始展開旅美生涯，目前為止最高層級就是小聯盟2A，今天收到好消息從小聯盟2A升上3A，距離大聯盟又更近一步。（編輯：張雅淨）1120618