台南市啟動寧靜專案加強查緝改裝噪音車輛。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府上周六在安平啟動寧靜專案後，本周繼續針對10大陳情路段的中西區金華路、安平區永華路及永康區復國一路，運用聲音照相設備科技執法及環警監聯合稽查等作為，查緝改裝噪音車輛，共稽查3290輛，告發改裝車31輛、噪音檢測超標3輛，還召回3輛。

昨天市府環保局及警察局交通大隊、警二分局及台南監理站等單位，合計動員22名人力，在10大陳情路段的中西區金華路協進國小前，實施第二波寧靜專案。從晚間9時至今天凌晨1時強力取締改裝車，總共攔查110輛，告發改裝車31輛，噪音檢測後不合格3輛，召回2輛。

環保局表示，為強化稽查量能，今年向環保署申請建置2套聲音照相設備已獲核定，後續規畫購買待機時間較長、機動性較高的類固定式設備，針對陳情重點路段，如永康區中正南路、中正北路，東區小東路、大同路及後壁區172線道等執行取締。

市長黃偉哲表示，寧靜專案將動員環保局、警察局及監理站，針對前10大陳情路段及其他熱區，運用聲音照相科技執法及攔查，並於好發時段的周五、周六深夜9點至凌晨2點不定期執勤，遏止改裝車擾寧的行為。

環保局長許仁澤提醒民眾，如果發現汽機車行駛間有噪音擾寧的情況，可提供明確的時間、路段、車號，並將清楚照片或影像檔上傳到環保署噪音車檢舉網站，經查證屬實將通知車輛到檢，檢測不合格將依法開單，按次處罰。