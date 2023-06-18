據中國基金報18日報導，今年來自全球19個國家的685位選手，從5萬多名參賽者中脫穎而出，晉級時長8小時的終極對決。開賽前，馬雲來到杭州現場觀賽，了解決賽情況，並與參賽選手、命題老師線上交流，暢談數學。

馬雲表示，大賽會不斷創新，給熱愛數學的人們帶來新的樂趣。

報導稱，這一全球最大的線上數學賽事，由馬雲在2018年發起，旨在透過有趣的競賽激發人們對數學的熱愛，從而推動學科發展。這一公益賽事已連續第五年舉辦，不設報名門檻，全程線上，最大限度激發世界各地數學愛好者的參與熱情，5年來累計吸引超過25萬人參賽。

在中國官方嚴厲整頓互聯網領域下，馬雲近年來行事低調，極少出席外界活動，其人身安全與健康情況引發外界關注。近日阿里巴巴董事兼總裁伊凡斯（Michael Evans）參與一場在巴黎舉行的科技會議時強調，馬雲依然還活著，身體情況很好，要大家不用擔心。

CNBC報導，伊凡斯6月15日參與科技會議「Viva Tech」，他被法國廣告業者陽獅集團董事長Maurice Levy詢問馬雲下落時表示，馬雲目前在東京的一所大學教書，其餘多半時間都待在中國。