愛買實體賣場－東京淺草電氣Highball沙瓦，特價69元。（愛買提供）

愛買線上蝦皮商城平台，得意優質抽取式衛生紙，今（18日）特價679元。（愛買提供）

愛買量販響應「618」民生購物商機，實體賣場限時1日推出全館萬件商品滿額享9折優惠，還有飲料、冰品、啤酒、戲水用品、空調滿額優惠，及108款商品買1送1等；愛買線上購物－蝦皮商城平台，則推出全館特價再打92折、搶領限量APPLE系列9折券、民生夯品激殺44折起等優惠。

愛買實體賣場今（18日）HAPPY GO會員全館單筆「滿2000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋300元，另即日起至6月27日推出冰品＋飲料DM指定商品，單筆滿199元送20元現金折價券，單筆最高送100元；啤酒商品單筆滿249元送25元現金折價券，單筆最高送125元。

看好不少家庭喜愛夏季戲水消暑，即日起至6月27日，推出購買戲水玩具單筆滿699元現折30元，單筆最高現折150元，還有230款夏季防曬用品、遮陽帽、墨鏡、保冷袋、保冰桶、冷水壺、夏季服飾和戶外拖鞋特惠59折起。居家部份，因應夏季冷氣需求大增，愛買量販推出空調全系列滿5000元現折500元優惠，及多款省電DC風扇特價。