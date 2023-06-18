「過去10年以來，中國經濟增長速度逐年下滑，每年下滑0.32％，這個態勢必須逆轉。宏觀經濟治理工作的思路要變，要從過去防過熱變成防過冷。」據澎湃新聞報導，6月17日，在清華大學中國經濟思想與實踐研究院（ACCEPT）主辦的「清華大學中國與世界經濟論壇：2023年半年度經濟形勢分析」上，政府與市場經濟學國際學會（SAGE）聯席會長，清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵做上述表示。

針對當前經濟面臨的諸多問題與挑戰，李稻葵研究團隊發佈了最新研究的成果《防過冷是新時期宏觀經濟治理基礎性任務：2023下半年中國經濟發展報告》（下稱「《報告》」）。

《報告》針對當前中國大陸的經濟問題給出了相應的對策建議：

第一，重振消費增長，構建消費推動經濟增長新機制。短期內由中央政府推出消費補貼政策，在支付環節補貼消費者；增值稅收入劃分，由依據生產地原則改為部分依據消費地原則，推動地方政府從抓生產到促消費的思路轉變；健全汽車消費的中長期機制，建議宣佈未來燃油車排放標準不影響已經購車的消費者，鼓勵特大型城市和大型城市推出車牌改革措施，盤活存量。

第二，存量地方債務可由中央政府與地方政府合力化解，建議對債務負擔過重的地區採取試點，由中央政府發行特別國債置換地方存量債務；設立債務重組基金，借鑒四大國有銀行重組經驗，對不良債務逐項化解；對於當前及未來的新增債務，應建立新的舉債機制；成立全國性的基礎設施投資公司；構建多維度、長週期的地方官員評價體系；深化國企改革。

第三，穩預期、穩信心是穩定房地產市場的關鍵。穩預期和穩信心需要在政策上多管齊下，穩定購房者和房地產企業的預期和信心。建議短期內在政策上明確不會開徵房產稅，避免房產稅開徵時間這一不確定性因素，在經濟恢復時期對房地產真實需求和價格都產生影響；減少對真實需求的限制，在堅持「房住不炒」的基礎上，需要進一步因城施策，很多核心區域的限購政策和信貸政策對於購房者仍然過於嚴格，抑制了真實的剛需和改善型需求釋放；增加對合理融資的支持：當前對於民營房地產企業，特別是頭部民營房地產企業，以及涉房企業和房地產產業鏈上下游企業合理融資需求的支持力度還有增加空間，房地產企業在土地招拍掛市場上拿地積極性不高。

第四，穩定民營經濟信心。明確民營經濟的政治地位；以放開一兩個民營企業進入困難的產業、培育一兩個新興產業為案例，引導民營經濟大規模投資。

第五，提振外需，加大非對稱主動對外開放。加大力度穩外資穩外貿，越被限制越開放；簡化外商來華簽證流程，靈活處理簽證對等問題；縮短外資負面清單；加快RCEP落地。