許多人遇到難解的問題時，會轉而請示神佛指點迷津，不過問卜最大的原則是「一事不二問」，但是對於鐵齒的人來說，認為再問一次只是更加確認而已。一名郭姓民眾近日前往雲林縣褒忠鄉的馬鳴山鎮安宮，找五年千歲傾訴心事，並且求了一首籤詩，事後因為上網苦尋不到較白話的答案，10天後再次前往五年千歲分靈的新北市樹林鎮南宮擲筊求籤，沒想到南北兩地的王爺竟不約而同給出同一首籤詩，讓他看了嘖嘖稱奇。

根據《中天新聞》報導，郭男近日前往雲林縣褒忠鄉的馬鳴山鎮安宮，向五年千歲傾訴心事，希望王爺能幫忙指點迷津，最後更成功求取了一首籤詩，內容為「草廬茅舍可容身，時未來時事未真；點課卜易君須問，不可誤作損精神」。儘管獲得王爺指點，但郭男上網卻苦尋不到較白話的籤詩解答，於是10天後又前往位於新北市的樹林鎮南宮擲筊求籤，不料竟又獲得同樣籤詩。

事實上，以求籤的基本流程來看，要求得神明的一支籤相當不容易，首先要向神明稟明身分及問題，接著再到籤筒搖籤，但為了確認是否拿對籤，還必須獲得3個連續的聖筊，才能確定手中的籤詩是神明真正要給的答案，否則就必須重新回到籤筒請神明示籤，並且再次擲筊確認。經常可以看到信徒為了求籤，在神桌面前來來回回請示，但郭男於異地再次求籤時竟然又拿到同一支籤，讓他大感驚奇。

據悉五年千歲的靈籤系統並不普及，幾乎只有分靈的廟宇才會使用，在未經祖廟允許下，目前也沒有將籤詩寓意公開在網路平台，因此信眾若抽完靈籤後，最好直接尋求廟公解籤。