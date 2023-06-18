新竹縣寶山鄉一名陳姓女子在通訊軟體上與暱稱「一帆風順」的人加為好友，沒想到是詐騙集團偽裝，宣稱需要裝潢費用，想跟陳女借18萬元款項，幸虧郵局行員機警，及時報警攔阻。無獨有偶，竹東鎮也有一名王男突然被同事要求借款，表示自己母親重病極需現金，同樣也在行員發現匯款帳號與借款人不相符，報警後成功保住3萬元。

通訊軟體詐騙猖獗，竹東鎮、寶山鄉近期分別發生詐騙集團假冒親友來加好友，趁被害人降低戒心時，再用各種話術，向被害人要求借款，幸虧金融機構行員機警，即時報警攔阻，民眾保住辛苦錢。

寶山分駐所近日接獲寶山郵局通報，稱疑似有民眾遭詐騙，警方到場了解後發現，陳姓女子於LINE上與暱稱「一帆風順」的人加為好友，對方假冒為陳女朋友，表示因家中需要裝潢，欲跟陳女借款，陳女便不疑有他，欲匯款新台幣18萬元。經警方說明此案為典型假冒親友詐騙，終讓陳女打消匯款念頭。

另竹東派出所近日也接獲長春郵局通報，警方到場後發現，一名獨居約70餘歲的王男，過往劉姓同事透過通訊軟體與被害人聯繫，向其謊稱因母親癌症手術急需3萬元，王男不疑有他，趕緊至郵局臨櫃匯款，但對方提供的銀行帳號，王男卻不認識，行員察覺有異，立即通知派出所到場協助。

王男原本還想趕快匯出救命錢，經警方會同郵局行員苦口婆心、分析案件真實性及說明現今常用詐騙手法等方式，於現場勸說後，王男當場撕毀匯款單。

警方呼籲民眾，接獲通訊軟體陌生訊息，切勿回應或依照對方指示行動，尤其涉及金錢借貸，若有疑問可主動撥打165反詐騙專線或洽警政單位詢問，寶貴積蓄才不會遭詐騙集團騙走。