台中一名丈夫控訴妻子3年前開始出軌一名美髮師，妻子在對話中抱怨小王啪啪完讓她雙腳瘀青，小王回應「我有那麼厲害嗎」，妻子還抱怨尿道不斷感染發炎，稱都是因小王「沒帶（戴）」，雙方還聊過女子過於黏人、喜歡彼此肉體等話題，法官認為侵害配偶權事實明確，判小王需賠45萬。

判決書指出，丈夫控告小王自3年前9月1日起，以每週一次頻率與妻子發生關係，總計共17次，他與妻子去年2月離婚，向小王求償100萬；小王則說，女子當時前來美髮院消費，不斷抱怨丈夫外遇，雙方僅普通朋友；女方則說她曾提及對養寵物沒興趣，「養小孩就覺得很累」，因此對方知道她已婚身分，不過2人仍多次到摩鐵發生關係。

法官審酌女子與小王對話內容，2人除有相約出遊、相偎合照，還討論女子過於黏人、喜歡彼此肉體等話題，且女子傳送雙腿瘀青照片後，小王回應「我有那麼厲害嗎」，證明女子所稱性行為導致淤青為真實，且2人互向告知尿道發炎後，都說是對方造成，足見2人有親密肢體接觸。

2人對話中，女子問小王尿道一直發炎怎麼辦，對方回應「妳確定是我讓妳一直發炎的嗎」，女子說「因為妳沒帶嘛，比較有可能」；法官審酌人夫為著名企業副理，年薪約350萬元，小王擔任髮型設計師，月收入約3至4萬元，判小王應賠償45萬元，扣除已給付的12萬元，還須賠33萬元，全案還可上訴。