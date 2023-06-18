脂肪肝是一健康警訊，若不改善或治療，長期可能惡化為慢性肝炎、肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌。腎臟科醫師王介立表示，他之前曾有中重度脂肪肝，後來藉著運動，即使未改變胡亂進食的飲食習慣，2年多後，他的中重度脂肪肝幾乎消失。

目前44歲的王介立常在臉書分享衛教資訊與醫學新知。他昨日在臉書貼文表示，他整理自己舊文時，發現一則很不起眼、但很有意義的臉書貼文，因為自那一天起（2018年7月10日），他原本的中重度脂肪肝，幾乎完全消失。

他表示，在那個時間點前，他開始運動才2年多、開始跑步才1年多，他當時體重還在75公斤，仍屬過重範圍，比現在的他現在還多了10公斤。當時的他仍是個大食盲，甜食炸物都亂吃，亦即當時形象如同一個運動量不小的肥宅。

他並表示，他當時食量仍大，但因運動量大讓中重度的脂肪肝消失，這也符合目前主流的醫學看法：運動對於減去內臟脂肪特別有效。他表示，若只看體重數字，確實是飲食優於運動，但若看整體健康，他相信是運動優於飲食。