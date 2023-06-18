線上「618」最大檔年中慶登場之際，全聯線上PXGo！也整合大潤發3萬件商品，上架全聯「隔日達」服務，同時結合多家線上平台精選商品，最高祭出32%回饋，商品挑戰市場最低價。

為慶祝大潤發3萬件商品、及多家線上平台商品上架全聯線上PXGo！「隔日達」服務，不論是家電、餐廚用品、彩妝保養、居家用品，還是戶外休閒、視聽娛樂等，都能一站購足，最低0元起即可免運送。「隔日達」首次參戰今年618年中電商促銷大檔，祭出全站最高32%回饋，即日起至6月19日限時狂撒神券，最高折抵10%，及今（18日）限定滿額回饋6.18%、各大品牌加碼最高回饋10%等。

另「PXGo!全聯線上購」分批取於至今（18日）限時加碼：期間使用全支付、PX Pay儲值金單筆滿1000元贈1000限時福利點，最高享10%回饋；2023上半年暢銷回顧商品，超過40項最低不到5折起，趁優惠價買愈多省愈多。