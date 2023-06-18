國民黨台北市前議員羅智強日前拋出「政黨輪替大聯盟」的概念，遭到各界砲轟，讓他在17日晚間道歉，說未來將不再倡議該理念，不過媒體人黃揚明直言，其實綠營早就使用過類似概念，且若藍軍未來將砲口對準民眾黨總統參選人柯文哲，將會直接完蛋。

黃揚明在17日播出的預錄網路節目《全民平評理》表示，2014年柯文哲雖然還未組黨，但與民進黨的整合模式，概念其實就與政黨輪替大聯盟一樣，而如今國民黨與民眾黨其實有兩種合作模式，分別為整合與棄保，但事實上柯的支持者並不會選擇棄保。

「我稱這叫大局藍！」黃揚明認為，藍白支持者在選擇棄保的程度上有差異，藍軍很容易因為痛恨民進黨，而選擇聯合次要敵人打擊主要敵人，寧可讓第二選擇上，也不能讓最差的上，他並稱2022年的新竹市長選舉，其實就是明顯的結果。

黃揚明提到，國民黨候選人林耕仁當初之所以被棄保，就是因為跟著民進黨打民眾黨的候選人高虹安，但高在選民眼中是與綠營對抗的人，林才會被當成「民進黨同路人」，最後跌到連國民黨的基本盤都沒能掌握，因此接下來侯友宜的幕僚若開始打柯文哲，那就會真的完蛋；同為來賓的羅智強也贊同說「在野休兵，不打侯、不打柯，雙方不互打」。

此外，主持人平秀琳詢問羅智強，若政黨輪替大聯盟的概念失敗，不管最後誰是第2名，他是否都會選擇支持？羅則強調，若他是民進黨，他一定會做出不同的民調，第2名分別是侯友宜與柯文哲，如此一來到底要相信哪份民調？到底要棄誰保誰？「所以我一直說你要棄保OK，但棄保是無法扭轉大局的！」