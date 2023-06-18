好男人不僅顧家，對愛人更是溫柔體貼，疼愛有加，讓對方感受到被滿滿的愛意所包圍，《小鐵星座》運勢專欄指出，生肖屬虎、兔、豬的男人結婚後會非常疼愛老婆，並且會放心把所有事情交給另一半管理，也會為了對方放低姿態。

▍屬虎的男人

玩心重、崇尚自由的他們，一旦定決心踏入婚姻，代表想改變自己，開始好好經營家庭生活。這時的心態讓他們願意配合老婆，無論是相處過程的小細節或生活方向，都交給另一半處理，總之只要能讓老婆開心他們都無所謂。在婚姻中為了避免爭執，會盡量不跟老婆唱反調，以理性的態度想辦法溝通，如果真解決不了，他們寧願逆來順受也不會反抗。

▍屬兔的男人

屬兔的男人溫柔體貼、精明能幹，任何事情交到他們手上都能處理完美妥當，但其實他們內心害怕麻煩，所以結婚後會把生活瑣事，全部交給老婆一手包辦，如果老婆能處理好，甚至會把在工作中碰到的問題，拿來和老婆討論，聽取不同觀點和意見。日子一久，他們會覺得有老婆在身邊幸福無比並更加疼愛，即使發生爭吵，也會因為害怕老婆離開，願意低聲下氣道歉。

▍屬豬的男人

浪漫、誠實的他們在結婚後，個性將變得務實，會一肩擔起家庭生計努力打拚賺錢，為的只是讓心愛的人過好日子，但他們容易把所有的心思都花在工作上，就算賺了錢也沒時間好好陪伴老婆，因此會覺得很對不起另一半。