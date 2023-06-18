燒向民眾黨？邱臣遠被控性騷賴香伶前助理 學姐黃瀞瑩曝黨內「這樣做」

民眾黨立委邱臣遠遭前國會助理指控性騷，但他否認，強調絕無任何逾矩情事，民眾黨主席柯文哲18日並未回應，但民眾黨台北市議員黃瀞瑩說，如果有人願意站出來講這件事情，民眾黨將立刻啟動調查機制，不會完全沒有作為，相信相關SOP都有慢慢建立，絕對可以啟動調查。

一名自稱曾在民眾黨立委賴香伶辦公室任職的女子，昨日深夜在臉書發文，稱自己曾經協助舉辦某場法務部調查局的考察活動，當天她穿著合身的裙裝，但「邱臣遠不斷朝我身體上下打量」、「將手放在我的大腿的左手上」；她也控訴，辦公室同事A時常性騷擾他人，賴香伶雖曾現場看到，卻沒有任何一次處過或嚴正制止。

不過，邱臣遠強調他不認識此人，也沒有工作職屬或任何關係，其次他一向恪遵職場性平原則，謹守分際，絕無任何逾矩；賴香伶也稱，她的辦公室有完整性騷申訴機制，這名女子沒在自認受性騷擾時提出申訴，卻在離開辦公室成為社民黨全國委員後，於選舉期間提出這件事，背後的政治鬥爭動機非常明確。

對此，柯文哲上午出席2023 國際青年商會北區公益羽球比賽，對此問題不發一語，僅用手抓頭。

黃瀞瑩說，這部分她不清楚，因為過去在立法院的時未與他們沒有太多接觸，但如果有人願意站出來說出此事，民眾黨將立刻啟動調查機制，不會完全沒有作為，因此該文一出後，邱臣遠就立刻回應。

黃瀞瑩說，從新聞輿情出來後，民眾黨內部就有在做檢討，希望可以建立機制，包括一些課程，機制都有慢慢建立，相信SOP（標準作業流程）部分，絕對是完全可以啟動調查的。