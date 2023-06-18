苗栗縣長夫人陳美琦與民同樂。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苗栗市新川里18日舉辦端午節包粽子慶端午活動，縣長鍾東錦夫人陳美琦由縣議員楊明燁辦公室楊雲亭主任及地方仕紳陪同參加活動，陳美琦親自下場與民眾一起體驗包粽子活動，並在五福宮上香祈求風調雨順，國泰民安。

苗縣府指出，據史記記載，屈原是春秋時期楚懷王的大臣！他宣導舉賢授能，富國強兵，力主聯齊抗秦，遭到貴族子蘭等人的強烈反對屈原遭讒去職，被趕出都城，流放到沅、湘流域，屈原在流放中，寫下了憂國憂民的「離騷」、「天問」、「九歌」等不朽詩篇，獨具風貌，影響深遠。

西元前278年秦軍攻破楚國京都，屈原眼看自己的祖國被侵略，心如刀割，但是始終不忍捨棄祖國，於5月5日寫下了絕筆作「懷沙」之後，抱石投汨羅江身死。

傳說屈原死後，楚國百姓哀痛異常，紛紛湧到汨羅江邊去憑弔屈原，漁夫們划起船隻，在江上來回打撈他的真身。有位漁夫拿出為屈原準備的飯團、雞蛋等食物「撲通、撲通」地丟進江裡，說是讓魚龍蝦蟹吃飽了就不會去咬屈大夫的身體了。

日後人們見後紛紛仿效，一位老醫師則拿來一壇雄黃酒倒進江裡，說是要醉暈蛟龍水獸，以免傷害屈大夫，後來為怕飯團為蛟龍所食，人們想出用楝樹葉包飯，外纏彩絲，發展成粽子。

縣府表示，因此每年的農曆5月初5就傳承了划龍舟、吃粽子、喝雄黃酒的風俗，來紀念愛國詩人屈原；今天雖然下著雨，熱情的新英里里民在里長號召下，數百人早上4、5點便到五福宮活動中心參加包粽子活動，有些人洗粽葉，有些人處理粽子了餡料及米，大部分的婆婆媽媽們在包粽子，充分展現了分工合作的精神。