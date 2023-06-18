全國首座「台中市國際足球運動休閒園區」今年4月在上千位市民的見證下正式動工，市府運動局17日依據促參法邀集專家學者、體育團體等舉辦公聽會，聽取各界意見進行交流，討論相當踴躍。運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席致意，並安排報告園區進度、規劃方案、招商效益等內容，將搜集的建議納入可行性評估，讓足球運動在台中接軌國際，打造園區成為足球界的洲際棒球場。

李局長表示，盧市長非常重視運動發展，列為台中施政重點之一。這座專用的足球園區設立在南屯區，投入15.1億元興建，預計114年底完工，市府透過國家級的運動建設，提升南屯區運動、經濟、觀光等繁榮發展。

中華民國足球協會理事長王麟祥表示，未來這座園區將會是符合國際標準的足球場，可提供運動員訓練與賽事籌辦，目前全國U6到U12大約6、7千隊參與，是足球的潛在人口，以目前園區規劃的場地及規模來說，是未來舉辦國內、外賽事非常實用的場地。

李局長進一步指出，園區內設置有2座11人制足球場、2座5人制足球場，有約6,000席位；感謝與會者對足球運動的支持，提出建言與回饋，並肯定市府加速推動的用心，園區的招商作業同步配合工程加速推動，盼遴選出優質經營團隊，提升國家足球運動的發展。