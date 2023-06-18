饒舌歌手瘦子（E.SO）有「行走費洛蒙」之稱，他加入嘻哈選秀節目《中國說唱巔峰對決2023》人氣狂飆，在大陸展開「無人機」巡迴演出，並開放VIP票讓粉絲合照、簽名，但遭有心人士利用，稱瘦子意圖不軌，他的老婆Jennifer還收到騷擾訊息，瘦子氣得開直播飆罵髒話：「非常噁，不知道你圖什麼心態」。

瘦子深夜在微博開直播表示，和VIP歌迷互動時，一定都是對方要求，他才會勾肩、擁抱粉絲，未料瘦子老婆收到私訊，指他摟著粉絲拍照意圖不軌，瘦子強調：「我不管你圖什麼心態，我跟我太太的感情，我們之間的理解和信任是你無法想像的，那不甘你的事，我不知道你目的是什麼，你以為你是誰啊？」

有話直說的瘦子強調，VIP票目的是希望可以和歌迷有更多互動「我們可以留一點回憶、照片，說真的，我賺這幾張VIP票錢，還是我搞這個東西是為了要來吃妳豆腐嗎？」瘦子強調，他尊重每一個人，尤其是女生，「在你沒有要求的情況下，我是不可能碰你的」，表示有來的人都能幫我作證。

瘦子也提到，只要看到有歌迷精心打扮，他一定會去稱讚，因為他知道粉絲會很開心，瘦子認為這是開心、溫馨的事，沒想到卻被扭曲，甚至還不只1人向太太告狀，他爆氣飆髒話說：「我不知道你是什麼心態，非常噁，如果你的目的是想傷害我心愛的人，那我也不會讓你好受，像你這樣的歌迷，我少1萬個、少10萬個、少100萬個，我真的都沒有差」。