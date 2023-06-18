苗栗縣大埔福德文化協會捐贈苗栗縣大埔國小、頂埔國小及大同高中學校教育儲蓄戶基金450萬元，縣長鍾東錦18日上午至大埔福德祠代表受贈，感謝協會慷慨解囊，協助經濟弱勢學生安心上學。

苗栗縣長鍾東錦、大埔福德文化協會林樹文理事長及全體理監事、立法委員陳超明、竹南鎮長方進興、縣議員張佳玲、陳碧華、邱毓興、葉忠倫、大埔國小校長徐臻輝、頂埔國小校長黃淑婉、大同高中校長何高志及地方民意代表，一同在大埔福德祠前見證此一善行義舉。

鍾東錦感謝苗栗縣大埔福德文化協會，慷慨捐資450萬元給縣內大埔國小、頂埔國小及大同高中等3所學校各150萬元，謝謝協會的善心捐款如及時雨般，協助經濟弱勢學生持續安心就學，讓莘莘學子體會到社會溫暖，也讓我們感受到來自企業的支持與愛心。

他表示，期盼不要有學生用到這筆款項，但如果真的有需求，學校也會積極協助經濟弱勢學生安心就學，另外，他指出縣府社會處推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」方案，讓弱勢家庭能為孩子存下未來就學、就業的基金，歡迎有需要的民眾參加。

苗栗縣政府教育處表示，「學校教育儲蓄戶」是為了落實「社會關懷」教育施政主軸，實現公平正義之社會理念，透過公開網路平臺向社會大眾募捐，協助校內經濟弱勢學子順利求學，結合社會大眾與政府的力量，達到學生安心就學和教育機會均等的目標。

另依據「各級學校扶助學生就學勸募條例」，明定教育儲蓄戶運作相關規範，捐款流向更加公開透明，保障弱勢學生及捐款人的權益，讓愛心人士及企業獲得捐款資訊，進而提供即時的協助。