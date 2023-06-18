翁家明和好友挑戰綠島海泳環島成功。（民視提供）

翁家明和好友挑戰綠島海泳環島成功。（民視提供）

翁家明和好友挑戰綠島海泳環島成功。（民視提供）

翁家明和好友挑戰綠島海泳環島成功。（民視提供）

在民視8點檔《市井豪門》劇中飾演霸氣總裁「謝文良」的翁家明，展現熟男魅力，擄獲不少婆媽的心，私底下年屆60的翁家明熱愛戶外運動，近日他向劇組告假一周和朋友組隊到綠島圓夢，挑戰「海泳環島」，雖然碰上天氣陰雨、風浪大，仍不減他們熱情與毅力，成功環游綠島外圈26公里。

翁家明前一晚拍戲到凌晨2、3點，一夜沒睡直奔松山機場，眼神裡看不出疲憊，和朋友規劃將近1年多的綠島「我還很勇 海泳環島」活動終於出發。為了這次的海泳計畫，翁家明利用拍戲之餘的時間，天天運動鍛鍊，跑步、爬山、游泳，保持身體體力及耐力。運動外也都有固定吃人參、枸杞等中藥材保養身體。

碰上鋒面來襲，綠島多日大雨不斷，增加了這次海泳難度，出發前在陸上先做了全面的沙盤推演，討論下水點及觀察路線、風向、海況等作業，可說做足了準備。翁家明說「我本身就很喜歡在山谷的溪流游泳，所以我們就一直很想挑戰到綠島海泳環島。」

翁家明從小在瑞芳金瓜石長大，此處三面環山，一面臨海，他小時候常和同輩的親戚、鄰居，往山林溪谷玩耍，可以說是道道地地山上的孩子，「四年級」時的他，不論是體力、耐力、腳力，都遠比許多五年級、六年級、七年級的人還要好。翁家明說「就算上了年紀，好好保養自己也能維持年輕活力，想透過這次活動證明自己。」

當天翁家明在前頭帶隊，全程有專業潛水員陪同，在一旁水面戒護安全，他們從南寮漁港外海出發，往南方前進，沿經著名潛點石朗、大白沙，再向北從帆船鼻繞至牛頭山回到南寮漁港。經過幾次強勁逆流，要更使勁的踢腿才能前行，過程也碰上隊友抽筋需稍作休息的片刻，一旁安全戒護船隻上的夥伴們有不少人都因風浪過大暈、嘔吐，翁家明仍堅持不放棄每一個瞬間，鼓勵隊友繼續前行，最終他們花費將近整整一天時間，熱血並成功順利的完成海泳環島。

翁家明時常在臉書上紀錄他登高、溯溪、野炊生活，體力勇猛，這次又刷新自己的紀錄完成海泳計畫，活動結束也與友人到綠島當地有名的朝日溫泉泡湯慶功，他感性地說到下次要再和大家一起挑戰到蘭嶼海泳。