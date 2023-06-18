辛家起家厝在大哥辛久雄（左三）決定下，重建打造成肉粽故事館，陳述父母打拚創業的故事，每周六、日開放參觀。（程炳璋攝）

2坪大小的花圃，數十年前曾住著1家9口，令人驚訝。（程炳璋攝）

辛家2樓前方改造成日式空間，作為座談會，演講場地。（程炳璋攝）

台南市金華路上的「海龍號肉粽」創始人辛海龍與陳玉夫婦已過世，長子辛久雄有感於父母早期靠著賣肉粽維生，在神農街2坪大的房間養活1家大小9口，在妹妹身故後將其部分遺產重建這間「起家厝」，造成肉粽故事館，未來假日開放參觀。

「海龍號肉粽」歷經2代經營至今80年，第1代創始人辛海龍早期住在神農街內，在1棟53坪屋子中，分隔1處2坪房間居住，陸續生了7個小孩，1家9口擠一起生活。

辛海龍在年輕時就很會做小吃，曾賣過蝦仁飯、膨風豆湯與烏魚米粉，日據時期被徵召到南洋當日本兵，一度得瘧疾差點命喪異鄉，大難不死的他在戰後回台南，靠著推著攤車穿梭菜市場旁巷弄，叫賣肉粽與小吃，養活1家人。

辛家早期家境窮困，父親曾告訴孩子，若考不上第1志願就不要念書，因為家中供不起讀書費，母親因愁家計，一度拜祖先希望小孩「別考上」，但辛家孩子相當爭氣，多數都考上台南一中與女中，獲高學歷。

辛家2女兒辛美月終生未嫁，她在中山國中擔任數學老師時，將學生當自己小孩教導，甚至曾送學生到英國念書，因病身故仍每年捐給學校5萬元，做為推動數學教育經費。

辛家靠著經營肉粽店改善家境，最終買下神農街的整棟53坪老家，辛久雄決定以妹妹的遺產重建「起家厝」，打造肉粽故事館，陳述海龍伯與海龍嬸的發跡故事，今起每周假日開放參觀。