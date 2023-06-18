美國阿拉巴馬州一座機場去（2022）年跨年夜發生地勤被「吸進」飛機引擎的死亡悲劇，美國工作安全與保健局近期認定航空公司沒有創造不會對員工造成傷害的工作環境，裁定航空公司賠償1萬5625美元（約新台幣48萬元）。

2022年跨年夜，美國阿拉巴馬州蒙哥馬利地方機場發生地勤被吸進飛機引擎的死亡悲劇。

綜合《達拉斯晨報》（Dallas Morning News）、《紐約郵報》（New York Post）等美媒報導，美國阿拉巴馬州蒙哥馬利地方機場（Montgomery Regional Airport）去年12月31日跨年夜發生地勤被吸進飛機引擎的死亡意外，當時特使航空（Envoy Air）編號3408客機剛從德州達福國際機場（DFW International Airport）飛抵蒙哥馬利地方機場不久，在停機坪工作的皮埃蒙特航空（Piedmont Airlines）34歲地勤愛德華茲（Courtney Edwards）旋即被吸進引擎，最終身亡。

美國工作安全與保健局（Occupational Safety and Health Administration，OSHA）近期做出裁決，認定皮埃蒙特航空沒有創造「不會造成危害的工作環境」，「導致員工暴露在因吸入或飛機爆炸危害，可能造成的死亡或嚴重身體傷害」。

工作安全與保健局指出，愛德華茲當時擔任著陸客機的翼尖瞭望員（Wing Walker），她直接走向一顆低速運轉的渦輪風扇引擎前方，接著就被吸進引擎身亡。

American Airlines fined $15K after mom of 3 was ‘violently’ sucked into plane’s engine on New Year’s Eve https://t.co/qqCwmVt6Mn pic.twitter.com/nELgouaQhU — New York Post (@nypost) June 16, 2023

工作安全與保健局因此判定皮埃蒙特航空要賠償1萬5625美元，不過報導指出，預計皮埃蒙特航空會提出異議。

值得注意的是，工作安全與保健局的裁決與美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）1月底公布的初步調查報告有所出入，當時報告指出，客機落地前，地勤人員曾兩度召開安全簡報，地勤人員也被告知，在客機關閉引擎及信標燈前「不能靠近飛機」。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）當時引述報告指出，地勤人員稱，客機落地前10分鐘才舉行過安全簡報，客機落地前不久又再進行第二次安全彙報，告知工作人員在客機引擎關閉、減速、信號燈關閉之前不能靠近引擎及放置交通錐。

當特使航空客機著陸後，副機師打開駕駛艙窗戶，告知地勤人員引擎仍在運轉，機長接著告訴副機師，直到接上地面電源及關閉1號引擎後，他才會關閉安全帶標示燈。不過不久後，機長就看到警示燈亮起，機身嚴重晃動，1號引擎旋即停止運轉，原來一名地勤人員被吸進引擎。

另一名地勤描述，事發當時他看到在機身後方放置交通錐的愛德華茲幾乎跌倒在地，他試圖警告愛德華茲後退，等待引擎關閉。

另一名地勤也描述看到愛德華茲試圖遠離客機，但不久就聽到「砰」一聲，接著引擎停止了運轉。

根據美國運安會規範，飛機引擎前方15英尺（約4.5公尺）區域稱為「吸入區」，在客機減速前「絕對不能進入吸入區」，減速過程通常耗時30至60秒，「直到看到單片風扇葉片才能進入吸入區」。

愛德華茲身後留下3名子女。