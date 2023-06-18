台北市18日凌晨發生砂石車失控撞進信義區松德路120號民宅，台北市副市長李四川一早到現場視察，他表示，砂石車撞斷民宅一根柱子，造成安全疑慮，立即疏散5戶16人，並調動鋼樑座房屋支持，預計中午完成，而後再拖吊砂石車，並於3天內完成房屋結構相關鑑定。

台北市政府指出，今日凌晨12時20分，1輛砂石車衝進信義區松德路120號民宅，造成建物及1輛機車受損，現場無人受傷。災害應變中心緊急聯繫建管處派技師至現場評估，經勘查建物有結構安全之虞，由民政局、信義區公所協助處理住戶安置事宜，新工處協助支援處理建物安全支撐，並計疏散5戶16人至臨近商旅安置休息。

李四川指出，今日凌晨有一部大卡車要從新店前往汐止，經過松德路時因不明原因撞進松德路民宅，該棟房屋是4樓層較老舊的房子，北市府相關單位第一時間就到現場勘查，並邀集結構技師到現場鑑定，發現砂石車將一根柱子撞斷，造成安全疑慮，立即疏散5戶16人到商旅，並從桃園調動鋼樑做房屋支持，預計中午12時完成，後續再將大卡車拖吊。

他說明，3天內將完成所有鑑定，若房子支撐完後沒有立即危險，就可以讓住戶搬回來，但如果有立即危險，就視為危樓依法處理。警察局、交通單位鑑定完責任歸屬後，住戶相關受災害部分也會從民事做處理，市府會先做妥善安置，並依法補助。

同樣到場關心的民進黨台北市議員洪健益指出，事發後司機大受驚嚇，完全不說話，想找保險公司依照交通事故問題，請保險公司將車輛拉走，但他當下適時制止，避免造成房屋支撐空洞而崩塌，結構技師到場後，同樣也要求不能動砂石車。

洪健益喊話，砂石車與新北市新店公共工程有關，是經過台北市要到汐止處理公務。請新北市說明，什麼工程必須在半夜施工，且若新北市府對於事故發生也有責任，就應該派員協助處理。