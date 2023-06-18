日本女星廣末涼子坦承出軌米其林名廚鳥羽周作，連偷情信日記都遭外流，老公Candle JUNE被追問此事時，僅表示「我沒有要回應」，如今日媒被挖出老公對於她的緋聞不僅忍氣吞聲，當年還為了她與前夫的孩子著想，願意改姓入贅。她的丈夫Candle JUNE於今(18)日召開記者會，為妻子不倫行為向各界鞠躬道歉，並落淚護妻表示：「她沒有放棄養育孩子」。

Candle JUNE心疼家人及妻子廣末涼子受到外界誹謗中傷，召開記者會為妻子連日來的謠言說明。他記者會開頭強調，「我的妻子‧廣末涼子不曾放棄過養育小孩，對我來說她是個好妻子，最重要的是對孩子來說是最棒的母親，在家人當中也是最努力的女性」，他也談到自從不倫誹聞爆出後，收到許多恐嚇訊息，雖然沒有造成實質影響，但已經深深打擾到孩子們的生活，而在記者會中，他突然認了正與廣末涼子談離婚，雙方是分房睡，且開記者會沒通知女方。

廣末涼子的藝術家丈夫今天召開記者會說明。(影片來源/TBS NEWS DIG Powered by JNN)

事實上，Candle JUNE 2010年與廣末涼子結婚，當時考量到她與前夫的兒子因為雙親離婚改從母姓，若因此勢必再次面臨改姓狀況，因此決定自己改姓廣末，形同入贅廣末涼子，而他婚後不接任何節目演出，將重心放在經營家庭生活上，不過廣末涼子卻在2014年與佐藤健傳出緋聞，當時他還與廣末涼子一同牽著兒子參加小學入學考試，試圖打破外界的流言蜚語，隱忍的態度更讓日媒稱呼為「聖人夫」。

不過廣末涼子先前為不倫戀道歉時，對象提及對鳥羽周作的家人及自己的3個小孩，甚至連粉絲都包含在其中，卻始終未提及丈夫Candle JUNE，讓友人忍不住抱屈：「為了她與前夫的兒子不要因為改姓被欺負，結婚時選擇入贅改姓廣末，就連她在衝刺演藝事業時，也在家盡力照顧小孩，居然對丈夫一句道歉的話都沒有」。