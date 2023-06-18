民間組織表示，首都喀土穆（Khartoum）今天遭遇空襲，導致包括5名孩童在內17名平民喪生。查德的醫務人員通報說，有數以百計來自達佛（Darfur）的傷者正在尋求治療。

在為期兩個月的戰爭期間，交戰雙方曾多次達成停戰協議卻又違反協議，包括在5月底時，前次嘗試停戰以失敗告終，美國繼而對雙方將領祭出制裁後。

沙烏地外交部今天晚間發表聲明指出：「沙國和美國宣布，蘇丹武裝部隊（SAF）和準軍事組織快速支援部隊（RSF）談判代表同意，在蘇丹全境停火72小時。」

居中調解的沙國與美國表示，停火預計從蘇丹當地時間18日清晨6時起生效。

調解人員說：「雙方同意在停火期間，將避免移動和攻擊，也避免使用戰機或無人機、發動砲擊、鞏固地盤和進行部隊補給，並避免企圖取得軍事斬獲。」

此外，「雙方還同意允許人道援助在蘇丹全境自由行動和運送」。

領導政府軍的柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）和他的前副手、「快速支援部隊」指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）在權力鬥爭後，雙方人馬於4月15日掀起內戰。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1120618