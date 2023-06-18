新北市幼兒園餵藥案延燒，新北市政府昨宣布全國6歲以下兒童可到新北免費做巴比妥、苯二氮平類採檢，遭民眾黨主席柯文哲批評普篩做法過於荒謬，但新北市府認為柯誤把「馮京當馬涼」，強調絕非普篩。柯文哲18日未再回應；民眾黨新北市議員陳世軒質疑「那叫什麼篩」？也盼新北市府應先回答財源哪裡來、每個小朋友做篩檢要花多少錢及醫院量能夠不夠。

對此，柯文哲上午出席2023 國際青年商會北區公益羽球比賽，被問到新北幼兒園議題時不願再回，僅要求陳世軒協助回答。

陳世軒指出，新北市政府連一個小朋友到醫院做篩檢，市府應負擔多少費用都沒算過，過去台北市替民眾免費PCR驗新冠肺炎時，必須負擔6000元費用，裡頭含括4000的檢測費用和2000元健保費，昨天他詢問衛生局長陳潤秋負擔費用有沒有包含健保？對方卻回覆「要再確認」，可見新北市府從未計算過，毫無配套就倉促上路。

對於新北市政府副發言人羅婉庭反擊說，柯誤把馮京當馬涼，這絕非「普篩」，概念完全不同，中央不願意做的，新北市願意承擔，初衷是為了降低社會疑慮，讓家長及學生都放心。」。

對此，陳世軒質疑，每個家長只要帶小朋友去就可以篩檢，「我很好奇這叫甚麼篩？」他認為，新北市政府要先對社會和市民交代，第一、財源哪裡來？第二、一個小朋友做篩檢要花多少錢？第三、醫院量能夠不夠。

他透露，自己收到很多醫護人員陳情，由於醫護相繼確診，院內人力已經非常吃緊，當新北市府公布此政策，配套措施做好了沒？過去疫情嚴重時，醫護人員、檢驗師做PCR有津貼、加班費，當前新的政策上路後，請問這些醫護人員是否比照辦理？盼新北市政府不要為了跟中央打政治攻防，把新北市政當玩笑看。