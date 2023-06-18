國民黨總統參選人侯友宜出席黃埔建軍百年活動。呂昭隆攝

明年欣逢「國民革命軍建軍、黃埔建校百年大慶」，中央軍事院校校友總會偕各軍系社團及各軍事院校校友會，今日上午於台北市政府前廣場，舉辦盛大的「黃埔建軍＼建校迎百年」啟幕式，正式啟動「喜迎百年」的系列活動共吸引了許多熱愛國家、支持黃埔的民眾參加。國民黨總統參選人侯友宜也出席致詞。

中央軍事院校校友總會理事長彭進明表示：在跨越99黃埔建軍建校即將邁向百年，且對岸也在爭取話語權之際，我們責無旁貸地舉辦盛大啟幕式，希能振奮軍魂，喚起國魂。一個世紀以來，黃埔與民族、國家、民眾結合為生命共同體，昔日黃埔，頁頁滄桑，記錄著先烈血脈之披肝瀝膽，犧牲小我之庇佑庶民；今日黃埔，根留台灣，必能踵武前賢，薪火相傳，以黃埔軍魂，福佑中華。

此外，退輔會副主委李文忠上午也出席活動，全程參與，他說。退輔會全力支持辦明年的黃埔建軍百年活動；前國安局長、陸官校長楊國強說，所謂黃埔精神就是兩句話，受國家，遵守中華民國憲法。

開啟幕式首先由國立臺灣戲曲學院大旗隊「旗開得勝」揭開序幕、貴賓新北市長侯友宜親臨致詞，隨後由灰熊樂團演奏、東海高中儀隊、世新大學街舞、啦啦隊及復興崗校友合唱團等接續演出。市府前小型集會廣場同步推出黃埔家族榮耀百年園遊會，有特色小吃、怪怪公司全民國防射擊體驗（10組擬真槍打靶）、愛國歌曲大賽等多類型活動並設置軍事迷專區攤位，共襄盛舉。

「黃埔建軍／建校百年特展」於1130時假台北市政府中庭揭幕台北市長蔣萬安參加共同剪綵，特展係以歷史照片文物，展示黃埔經由南京、成都至鳳山四次遷校歷程、民間珍藏抗戰文物、名人墨寶及黃埔來台復校歷史照片首展等計300餘件，該項特展將持續展出至6月23日中午12時止。

自今年6月18日起至明年6月黃埔百年校慶日止，校友總會將次第舉辦24項系列活動，涵蓋音樂、美術、體育、紀念光榮戰役及參與國防部全民國防營區開放、軍營巡禮等，均配合軍事節慶日辦理，擴大紀念並緬懷國軍先烈之壯烈犧牲，誦揚著革命志士之忠肝義膽，並期盼民眾藉由封塵的百年歷史記憶中，體會「戰爭的殘酷無情」，「和平的珍貴無價」。