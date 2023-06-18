奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金表示，17歲念高中那年，母親原本要接受心臟移植手術，但卻在手術前一天病逝，他為準備大學考試連母親最後一面都沒見到，後來選擇念醫學系僅是為了把母親的死查個水落石出，讓母親的主治醫師付出代價，但他實際當上醫師才發現，醫治過程中充滿不確定性，不僅讓他對母親的死釋懷，也抱著「救病人，也要救家屬」的信念執業。

陳志金今（18）日於個人臉書粉專指出，許多人問他為何選擇當醫師，他的答案是為了報仇。他回憶34年前，也就是他17歲、讀高中時，當時家裡非常貧困，母親因病住院治療，好不容易等到心臟移植機會，卻在手術前一天猝死。

陳志金表示，為準備大學考試，錯過見母親最後一面的機會，讓他非常內疚自責，甚至對治療母親的主治醫師及醫院滿懷恨意。他說大學考試放榜後，在高中校長的幫助下來台灣，進到台大醫學系就讀。

陳志金說，醫學系並非他最初的志願，當時會接受念醫學系，滿腦子盤算的是「有天我當了醫師，一定要把母親的死查個水落石出，要讓負責的醫師和醫院付出代價，為母親報仇」。但他當了醫師才知道，醫療過程中充滿不確定性，病患突然病逝，醫師也會感到難過，自己碰到相同情況後，對母親的事就比較釋懷。

陳志金表示，他明白家屬心中的遺憾、內疚等情緒，也是需要被幫助，因此他當醫師秉持著一個信念，就是「救病人，也要救家屬」，不願再看到他人發生跟他一樣的遺憾，他說「做這些事不只在解救家屬，也是在解救17歲的自己。」