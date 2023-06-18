新北市幼兒園餵藥案至今案情未明，同一連鎖集團的汐止某私立幼兒園15日也傳出1幼童驗出微量管制藥品苯二氮平類（BZD）反應。本報昨天獨家掌握，這名兒童經北榮以液相層析串聯質譜儀檢測，確定為陰性，但顧及個資暫不公布。衛福部今天沒有公開記者會說明檢驗結果。負責該案的台北醫院副院長郭憲華表示，尚未收到正式的報告，連口頭的初步結果也沒收到，聽到消息，連她都感到驚訝。

先前衛福部公布汐止某幼兒園幼童，委託部立台北醫院做尿液測試，發現BZD(苯二氮平)低於閾值之數值，但卻疑有管制藥物「殘留」，導致全國家有幼兒的家長擔心不已，幼教老師更不滿被貼上標籤，各界專家呼籲應以質譜儀確認試驗，衛福部後宣布將檢體委外實驗室，以質譜儀精確定量。

對於本報掌握質譜儀確認試驗已經為陰性，郭憲華表示，醫院還沒有收到正式報告，就連口頭初步報告也都沒有，她自己也在今早10點多致電北榮毒物科找承辦人，無人接聽，猜測是因為假日休假，所以無法證實檢驗結果為何。

郭憲華說，即使拿到報告、知道結果， 醫院必須先對家長說明、取得家長同意後才能對外說明，今天是星期天，恐怕很難走完整個流程，因此最快也要明天才有辦法對外說明結果。