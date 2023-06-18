賴清德競選團隊提供

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民進黨主席暨總統候選人賴清德今天上午出席「澎湖縣信賴台灣之友會成立大會」，提出拼經濟、護民主、強國防、保和平等四大承諾，他希望澎湖所有交通工具都夠改用電動，走在台灣最前面，成為低碳示範城市，未來他也將與大家一起打拼，完成這個目標。

澎湖縣信賴台灣之友會今天舉行成立大會，現場湧入超過千位支持者，賴清德步入會場時，支持者高舉旗幟，「凍蒜」聲不斷，氣氛十分熱烈。澎湖縣長陳光復、立法委員楊曜、馬公市長黃健忠、前澎湖縣長高植澎及地方黨公職皆到場力挺，展現團結氣勢。

會中賴清德也親自授證、授旗予後援會幹部及澎湖縣信賴之友會理事長辛伊堯，並共同留下合影。賴清德致詞時提出四大承諾，分別為「拼經濟」、「護民主」、「強國防」及「保和平」。

他表示，今天這場選舉牽涉到台灣的未來，子孫的幸福，台灣民主憲政體制能不能繼續，更加關係到印太地區的穩定和和平，這次選舉大家勇敢站出來，為台灣奮鬥，同時為印太地區打拼，一定堅決維護台灣主權，台灣不是中華人民共和國的部分，中華民國和中華人民共和國互不隸屬。

在拼經濟方面，賴清德希望台灣成為經濟上的「日不落國」，要用經濟實力，讓台灣企業可以立足台灣，放眼全世界。讓產品可以行銷全國，企業到每一個國家都能看到國旗，看到公司經營的實力，「我們台灣自然能成為日不落國的經濟強國。」

在護民主方面，他說，知道民主時代的幸福，就知道專制時代痛苦，一定要把握住這個成績，最重要是要確保這個主權，千萬不能接受「九二共識一個中國」的原則，不能因為暫時的和平而犧牲主權，葬送民主的成果。

在強國防方面，賴清德說，面對中國的威脅，膝蓋不能跪下去，今天如果跪下去，不只是讓中國看不起，未來還會要求更多事情。在這樣的情形之下，一方面國防自主力量要提升，另外一方面和美國或其他國家進口先進的武器，來保護自己的國家。

在保和平方面，他強調，民進黨過去為民主打拼，未來要為和平奮鬥。和平的前提也是一樣，主權不能葬送。沒主權的和平不是真正的和平，就像香港和澳門一樣，沒主權的和平。今天如果為了假和平放棄主權，未來前途絕對是一片黑暗。

賴清德說，未來得到大家支持，會勇敢堅強站在第一線捍衛台灣的主權，而且推動拼經濟，護民主，強國防，保和平。不只是為了台灣的和平安全，也為了印太地區的和平和安全。

針對澎湖的發展，澎湖有非常好的觀光資源，未來一定用自己的力量和專業幫忙澎湖來發展觀光產業，讓觀光產業進一步繁榮發展。他提到2050淨零轉型「這是全世界的運動」，台灣面臨到很大的挑戰，希望澎湖縣可以成為低碳示範城市。

賴清德指出，2021年澎湖的電纜線已經跟台灣的電網已經連結在一起，這種狀況之下，綠能供應全島使用不會有問題。他也希望所有交通工具都夠改用電動的，換句話說，澎湖在淨零轉型的目標之下，走在台灣最前面，當作示範城市。他也將和大家一起打拼，推動這樣理想和目標。