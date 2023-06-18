北市警掃黑9日 檢肅竹聯幫、天道盟成員45人到案

北市警察局執行掃黑工作，自本月5日到14日共檢肅治平專案對象7件、45人到案，查獲各類毒品、刀械，成功瓦解黑幫從事不法犯罪，遏制囂張氣焰，並持續落實向上溯源、向下刨根、斷絕金流的目標。

北市警方公布專案期間共檢肅竹聯幫明仁會林姓暴力犯罪集團共7人、弘仁會顏姓成販毒集團12人、旭仁會王姓詐欺集團8人、戰堂蔡姓暴力集團共4人、天道盟太陽會潘姓暴力犯罪集團5人以及陳姓擄鴿集團6人，並查扣安非他命、現金41萬多元。

北市刑警大隊檢肅明仁會林姓男子，發現他指揮幫眾以仙人跳手法設局，並率眾毆打勒索遮羞費20萬，經濟上已走投無路，將觸角延伸到碰運氣隨機勒索，警方長期蒐證，在專案期間報請檢察官指揮，順利逮捕不法分子，並依法移送。

警方強調，將持續落實「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」之系統性掃黑策略，運用區域聯防、跨區整合擴大打擊黑道幫派，澈底阻斷幫派犯罪組織運作命脈，並重申警方維護治安「打擊犯罪、掃黑制暴」的決心，對於危害社會治安之各類犯罪必嚴加究辦，使民眾享有安居樂業之生活。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！