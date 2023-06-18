下周四是端午節，又是吃粽子的時節。營養師表示，一般的粽子一顆熱量大概在300~500大卡間，南部粽與北部粽的熱量相仿、多為500大卡。此外，素粽雖然少了肥肉，但因內含的花生為高油脂食物，熱量即使稍低於肉粽，卻仍達450大卡。

營養師李婉萍在其臉書貼文表示，端午即將到來，不少人會好奇粽子的熱量，因此她列出南部粽、北部粽、素粽、豆沙鹼粽、水晶粽等這5種粽子的熱量比較表。她並表示，有些人認為南部粽用蒸煮方式，熱量會比北部粽低，但其實兩者熱量落差不大，都在500大卡上下。

她表示，比起分南部粽還是北部粽，粽子本身的重量才是影響熱量的關鍵。素粽雖然少了肥肉，但因內含的花生是高油脂食物，熱量仍高達450大卡。鹼粽則分口味而有不同，例如豆沙鹼粽有380大卡，她個人吃鹼粽時會加點糖，熱量就須再往上加。熱量最低者為水晶粽，但體積雖小、仍有160大卡的熱量，民眾若不小心吃個幾顆，很容易熱量破表。

李婉萍提醒，一顆粽子熱量大概在300~500大卡間，人跑完10公里回來所消耗的熱量，吃一顆粽子就補回來了。一個雞腿便當的熱量大約600大卡，怕胖的民眾記得一餐一顆粽子就好。