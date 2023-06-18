據中國鐵路微平台消息，西寧動車工程驗收正式啟動，標誌著青藏鐵路西格段提質工程開始靜態驗收。復興號進入青藏鐵路進入倒數中。按目前的進度，7月1日復興號有望在青藏鐵路上運營。

香港《星島日報》報導，有別於和諧號有其他國家技術原型，復興號電動列車是中國鐵路總公司組織中國中車自主研發，營運於中國鐵路客運專線、高速鐵路及普速鐵路的電動列車的統稱。該列車組現有型號列車的最高營運速度為每小時160、250以及350公里。

中國鐵路青藏集團有限公司月初表示，青藏鐵路提質升級已進入新階段，西寧至格爾木段預計在今年全部完成升級，該段829.251公里線路的運行時間，將縮短至5.2小時以內，最短為4.8小時，較目前最快列車的6.8小時縮短了近2小時。更加現代化的青藏鐵路，其運輸能力和服務質量都將得到大幅躍升。

據悉，此次提質改造的難點之一，是整治高原鐵路路基凍害，特別是環青海湖段。「這裡地下水比較豐富，如果路基排水不好，會造成積水，冬天棟脹，會引起軌道變形，火車跑起來可能會『晃車』」，王慶安表示，「經過整治，軌道的平順性會更好，讓動車跑起來又快又穩」。

青藏鐵路東起青海省西寧市，西至西藏自治區拉薩市，全長1956公里，是世界上海拔最高、線路最長的高原鐵路，與「南水北調」、「西氣東輸」、「西電東送」並稱為「中國大陸新世紀四大工程」。青藏高原海拔高、地形陡峭、地形複雜，交通極為閉塞。

1958年，這條「世界上最難修的鐵路」，開始動工建設。一期工程西寧格爾木段，於1984年5月建成；二期工程格爾木至拉薩段，於2001年開工，2006年全線通車。中國鐵路青藏集團有限公司的數據顯示，自2006年開通至2022年底，青藏鐵路累計運送貨物8.03億噸，運送旅客2.65億人次。