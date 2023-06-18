道奇菜鳥投手米勒（Bobby Miller）在驚奇的4場先發之後首次體驗到大聯盟的殘酷，18日道奇在主場迎戰宿敵巨人，米勒5.2局被打7分吞下生涯首敗，加上道奇打線不爭氣，巨人終場15比0完封勝。

米勒前面4戰僅失2分的優異表現有目共睹，此戰開打前他是3勝0負，自責分率0.78，成為大聯盟最耀眼的新秀投手。前4局雙方都沒有得分，巨人只打了14個人次，沒想到第5局開始變調。

5局上，馬托斯（Luis Matos）四壞保送上壘，盜二壘得逞，克勞佛（Brandon Crawford）安打敲回第1分。米勒還沒穩下來又丟了觸身球，後面小韋德（LaMonte Wade Jr.）第一球就轟出右外野圍牆，3分全壘打！

6局上米勒還是繼續被敲安和保送，兩出局之後留下兩個跑者退場，中繼投手維西亞（Alex Vesia）四壞保送弄成滿壘。巨人總教練這時換上戴維斯（J. D. Davis）代打，右打對左投，結果是441呎的滿貫全壘打！巨人9比0大勢底定，滿貫轟的4打點由米勒和維西亞對半分，米勒的自責分率從0.78暴漲為2.83。

巨人全場17安力壓道奇的6安，近來30戰拿下21勝。同時道奇本季打得不好，響尾蛇暫居國西龍頭，道奇39勝32負居次，巨人已經追到38勝32負，只落後道奇0.5場勝差了。