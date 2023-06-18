香港名媛蔡天鳳（Abby）今年2月底慘遭殺害，疑似遭鄺姓前夫一家分屍，震驚華人社會，事發至今除蔡天鳳的頭顱與大腿在湯鍋中尋獲外，其他殘肢至今難以找回，而今（18）日下午家屬為她設靈，並於19日上午大殮後，將她的遺體火化。

根據港媒《星島日報》報導，蔡天鳳的家屬於大圍寶福紀念館為她設靈，而今(18)日上午就可見工作人員在進行準備，由於蔡天鳳生前喜歡粉紅色，因此靈堂以粉色系為主，並以大量粉色布幕做佈置，但靈堂並不開放公眾前來，僅讓親友參加，而她的遺體將在19日大殮後送往大嶼山寶蓮禪寺火化，骨灰也會安放在寺內。

雖蔡天鳳的遺體早在4月就已交還家屬，但之所以相隔兩個月才火化，是家屬知道蔡天鳳愛美，因此請來專家進行遺體修復，據悉，因遺體修復難度高，除在時間上需花費較長外，費用也高達200萬港元（大約780萬元新台幣）。

然而，目前蔡天鳳碎屍案6名被告，除了前夫一家4人包括鄺港智、前大伯鄺港傑、前公公鄺球、前婆婆李瑞香外，幫助前夫逃亡的遊艇公司職員林舜與潘巧賢也包含，而在五月問訊時，由於檢方表示，在兇案租屋現場所發現的外套上，驗出前婆婆李瑞香DNA，加上需檢驗鋸、電鋸、多把刀、錘和廚房等30 樣工具的DNA，所以向法官申請延後至下月31日再次提訊。