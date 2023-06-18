桃園一名駕駛日前準備在路口右轉進平交道時，見前方有路人要通過，停下禮讓時遭對向一輛要左轉的轎車猛按喇叭，他當下搖下車窗吼「有人啦，逼X小」，轉彎後，沒想到對方還在平交道上逆向超車，他再次怒吼「沒有看到人喔，不用讓人嗎！逼咧！X北喔！」影片曝光引起討論。

駕駛當時行經內壢自立新村一處路口要右轉進入平交道時，右前方有名路人準備通過路口，他停下後，遭左側一輛從對象要左轉的轎車狂按喇叭，副駕駛座女子說「開窗戶罵他，逼X小啦」，駕駛也連忙搖下車窗吼」「有人啦，逼X小」，沒想到對方仍持續按喇叭，後來更直接在平交道上逆向超車。

該駕駛見對方逆向超車，再次朝對方怒吼「沒有看到人喔，不用讓人嗎！逼咧！X北喔！」最後從後方追上對方，用行車紀錄器拍下對方車牌檢舉；不少網友留言「大哥真帥」、「超愛你這樣的駕駛」、「水啦就愛這氣口」、「逆向+未禮讓行人 直接檢舉他了」、「真的很多人很愛嗶嗶嗶，不管當下任何情形」。

不過也有不少人指出，對方是左轉車輛，原PO駕駛是右轉車輛，右轉車應先讓左轉車，「左轉車路權大過車主，行人過完後是左轉車要先，車主往前滑對方才按喇叭」、「交通法規是右轉車要讓左轉車」、「因為黑車已經擋在對向內車道⋯你的車頭又剛好卡到他前進，所以按你喇叭示意快點過」。