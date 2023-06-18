新北市幼兒園餵藥案至今案情未明，同一連鎖集團的汐止某私立幼兒園15日也傳出1幼童驗出微量管制藥品苯二氮平類（BZD）反應。本報昨天獨家掌握，這名兒童經北榮以液相層析串聯質譜儀檢測，確定為陰性，但顧及個資暫不公布。衛福部次長王必勝表示，目前還未收到正式報告，但有收到口頭通知結果，但由於個案的家長不願意公開結果，且表達已將毛髮送驗，並非衛福部不公開說明，「我們也是第一次遇到這樣」。

先前衛福部公布汐止某幼兒園幼童，委託部立台北醫院做尿液測試，有2名幼童在巴比妥、苯二氮平類（BZD）(苯二氮平)尿液檢測中「得出數值」，低於閾值之數值，卻被疑是管制藥物「殘留」，導致全國家有幼兒的家長擔心不已，幼教老師更不滿被貼上標籤，各界專家呼籲應以質譜儀確認試驗，衛福部後宣布將檢體委外實驗室，以質譜儀精確定量。

對於本報掌握質譜儀確認試驗為為陰性，衛福部次長王必勝今天表示，目前尚未收到正式的報告，若有收到，會以特急件送來，收到後就會公布，目前只有收到口頭通知結果。

不過為何已經知道初步結果，卻沒有公開說明？王必勝表示，這部分會由醫福會負責，且還必須先取得家長同意，昨晚已經打了兩通電話，今天再打一通，家長主動說他們反對公布，因為涉及個資，必須尊重家長意見，「家長至今都還是堅持不公布」，我們也是第一次遇到這樣的狀況。

王必勝表示，個案家長目前也已經將毛髮送進一步檢驗，因為已經報案，因此是送到法務部的機構進行檢驗。