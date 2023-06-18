北投工地意外 泥漿從天而降砸傷路人

北投中央南路一段、大興街口一處工地，17日中午發生一起工安意外，疑19樓高的板模破裂，導致泥漿從天而降，一名路過的民眾輕微受傷，泥漿波及砸毀3台車輛，所幸並無大礙，受傷民眾已與工地負責人達成和解，工地願意賠償相關損失，3人決定暫不提告。

受傷許姓民眾輕微擦傷，表示不需就醫，而警方則立即封閉雙向道路，並由義交疏導，工地工人以掃把、鏟子清理路面，確認不再會有泥漿掉落，初步了解是爆模導致碎石掉落，經過近5小時清理，昨下午5點多已恢復交通。