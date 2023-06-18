2024總統大選，今（18）日一份最新民調顯示，國民黨參選人侯友宜支持度暴跌，以23％的支持度排在第3名。媒體人黃揚明直言，侯的市政團隊沒有打大選的格局，「不換團隊，侯友宜真的神仙難救」。

《TVBS》公布的最新民調顯示，民眾黨參選人柯文哲的支持度與5月時相比爆增10個百分點，以33％的支持度，一舉從第3名竄升至支持度最高的參選人；民進黨參選人賴清德與5月相比略微增加，以30％的支持度排在第2名；侯友宜則一次下滑7個百分點，以23％的支持度暫居第3名。

黃揚明認為，侯友宜的黨內整合問題還沒解決，近日又碰上幼兒園餵藥案，加上迷因、草包化等形象，想要逆轉劣勢的難度非常高，但其市政團隊並沒有打大選的格局與強度，若不把團隊換掉，恐怕神仙也難救。

「只有侯、柯平均，才符合賴的勝利方程式！」黃揚明指出，儘管民進黨爆發Metoo風波，賴清德的民調仍呈現穩定趨勢，顯示其支持者死忠程度很高，但隱憂則是很難衝破40％的天花板，因此接下來一段時間，綠營應該會減緩對侯友宜的攻勢，改把柯文哲當成箭靶。