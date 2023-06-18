基隆市前議員陳薇仲日前在網路平台發文，指現任民進黨市議員張之豪曾有諸多不當言行。國民黨基隆市黨部18日上午發出聲明，要求每每自詡是「總統文膽」的張之豪，收起性別友善假面具，並公開出面向每一位受害者道歉。

國民黨基隆市黨部指出，張之豪議員在競選時四處自稱是「總統文膽」，然而這樣一個拿著總統的幌子到處替自己博好感的人，私底下卻是「言行不一」，甚至用「是不是沒有做過愛的女生都比較笨啊？」、「像你（指陳薇仲）就蠻聰明的啊！」用性經驗來貶低女性，甚至還在工作時盯著女性的胸部，並多次用以「娘炮」、「Pussy Music」等極具侮辱性的言詞批判多元性別族群音樂。

基隆市黨部指出，更為諷刺與可笑的是，像這樣的性別歧視累犯，竟大搖大擺的跑去上政論節目，公開批評時下性騷事件的人物，還臉不紅氣不喘談論對於「性別友善的理想」，明顯與他個人的所作所為背道而馳。

基隆市黨部表示，張之豪議員身為一名政治人物，上節目自我包裝「性別友善議員」結果連自己的歧視行為都克制不了，又如何能讓基隆市向性別友善城市更進一步？

國民黨基市黨部痛批，面對陳薇仲的指責，張之豪竟然僅在臉書上用「自以為幽默」、「言行不夠嚴謹」來草草帶過，甚至拿自己的女兒、家庭來博取同情，企圖淡化自己所做的一切。

國民黨基市黨部直指，這種絲毫沒有考慮過受害者感受的行為，完全不負責任，呼籲張議員公開出面向每一位受害者道歉，同時收起你的「彩虹徽章」不要再消費任何多元性別族群，他們絕對不是你選舉的工具。