美媒17日報導指出，美國總統拜登在競選連任的第1天，企圖為中國找藉口，稱中國國家主席習近平在今年年初，從未打算讓「偵察氣球」飛越美國軍事基地。

據《紐約郵報》報導，時值美國國務卿布林肯訪問北京之際，拜登周六（17日）在前往費城參加2024年美國大選的首次競選集會時，針對中國「偵察氣球」事件，告訴記者，「我認為領導層不知道它在哪裡，不知道裡面有什麼，也不知道發生了什麼...我認為這比故意的更令人尷尬。」

拜登補充說，「我希望在接下來的幾個月裡，我能再次與習近平會面，討論我們之間存在的合理分歧，以及如何……相處。」

報導指出，美國共和黨人對於拜登在這次「入侵」採取的軟弱態度感到憤怒。眾議員勞勒（Michael Lawler）告訴《紐約郵報》，「我不確定總統怎麼能板著臉說這個。這不僅是故意的，而且是對我們國家安全的直接威脅。中國是我們最大的地緣政治敵人。」眾議員馬爾利奧塔克斯（Nicole Malliotakis）則抨擊，「拜登對中國的態度一點也不強硬，他似乎妥協了，眾議院監督委員會審查的證據表明了這一點。」