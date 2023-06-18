台灣將於2025年邁入「超高齡社會」，面臨人口老化與勞動力短缺衝擊，如何留才、並確保勞工身心健康，已成為企業競爭優秀人才、永續營運的重要課題。因此企業開始投資職業安全健康，希望讓員工能在優質職場環境中安心工作，提升工作效率，進而強化營運績效。

舉例來說，國壽在今年5月因應公益舉辦的「步步攻億走」活動中，除邀請用戶一起走路做公益外，為鼓勵員工共同參與，促進自身健康，更祭出完成指定任務的限定抽獎機會，上線1個月內，全集團即有2萬5千多位員工參與，將公益活動與員工的健康促進目標相結合，成為一個非常創新且具綜效的嘗試。

國壽表示，觀察企業目前在舉辦員工活動時，多以健康促進切入，而國壽更把健康促進結合社會公益、環境永續等議題，在提倡健康的同時，透過生活化的方式向員工傳達企業核心價值。為延續活動熱潮，國泰金融集團也將於第三季再度推出「大腹翁小腹婆」活動，廣邀員工、客戶參與減重競賽，並持續結合「FitBack健康吧」鼓勵用戶完成多元的健康任務，如健身場館簽到、健康飲食、睡眠時數等，將健康落實在生活中的每個層面。

除舉辦健康促進活動，企業亦可透過團體保險提供完善醫療保障，照顧員工健康，例如國壽近期推出的創新團險服務，即可提供線上及線下一站式的服務體驗，含即時報價、專業團險顧問與醫療諮詢等項目，能協助企業負責人找到符合需求的團險，為員工建構安全網。

國泰金融集團也積極透過數位工具，搭建企業與員工在健康保障與福利方面的溝通橋樑。國泰旗下神坊資訊今年成立「有福企職人健康福利平台」，不同於市場上以員工消費為主的優惠購物福利模式，有福企平台涵蓋津貼福利、團險保障、健康促進和專屬特約等面向，國泰金融集團員工皆能透過「有福企職人健康福利平台」，取得相關員工福利與保障。