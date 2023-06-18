針對新北私幼疑似餵藥案，國民黨立院黨團今召開「藥從哪裡來，蔡政府失能、失靈」記者會，邀請國立陽明交通大學藥物科學院康照洲教授、小兒神經科專科醫師陳泰亨，說明在實務上醫師開立處方用藥中，均含有微量苯巴比妥（Barbiturates），「零檢出」在檢驗領域中也是不存在的；黨團總召曾銘宗對此痛批，食藥署真的有查清楚嗎？由此可見蔡政府已經失能、失靈。

曾銘宗說，新北餵藥事件從5月15日發生，到新北市政府移送檢調查辦，已經超過1個月，從行政院到衛福部，並沒有行使他們該行使之職權，只等著看新北市政府的笑話，這樣的政府國民黨團實在看不下去。

曾銘宗強調，食藥署負責藥物管理、查核及檢驗，外界認為餵藥事件的根本在於「藥物」從哪裡來？這是衛福部食藥署的權責，食藥署必須說清楚講明白。而食藥署在6月14日對外召開記者會稱「苯巴比妥藥物查無流向不明」，但有很多藥品都含有微量的苯巴比妥，食藥署真的有查清楚嗎？

曾銘宗表示，檢調已約談幼兒園院長、老師，到底有沒有餵藥給孩子？為什麼過了一個月，到現在還不清不楚？國民黨團要求檢調依法行政，盡速查明藥物來源。

曾銘宗也指出，蔡政府從行政院、衛福部、NCC在餵藥事件中，發布假訊息、錯誤訊息和有害的訊息，行政院甚至冷眼旁觀，進行相關政治操作，為此國民黨團給予陳建仁內閣最嚴厲譴責。而陳建仁號稱「溫暖堅韌」內閣，但實際上是冷酷、無情，「在野黨不接受陳建仁內閣在下會期來立法院進行施政報告」。

康照洲說明，近期新北餵藥事件中，開始出現「零檢出」的聲音，但「零檢出」在行政或檢驗領域中是不存在的，「零檢出」是大眾口語化，正確的說法應該是「未檢出」或「不得檢出」。如何判斷是否有檢出？必須看所使用檢測儀器、方法和偵測極限。

康照洲解釋，檢驗一般會使用C光質、螢光質、電流等方式來測量，所得到的是一個訊號，再由訊號轉換成藥物數值。檢驗時都會設定極限值，在檢測訊號以下會出現偽陽性，檢視檢測結果還會參考官能基和化學結構。因此在極限值以下得到的數值，意義其實不大，當看到數字，「0」是不存在的，只要是透過儀器檢測，一定會出現一個數字、訊號，但是數字或訊號也不代表是真實點。

康照洲也強調，外界質疑苯巴比妥不是管制藥品嗎？為何會出現一般處方藥？但其實在8-9種複方，都含有低量約16毫克的苯巴比妥，過去管制藥品委員就做出決議，因苯巴比妥在複方使用含量非常低，因此不列入管制藥品當中。而從健保署官網資料上，就可以看光是跟「肺」有關的複方，一年使用2千多萬顆，食藥署的數據是100多萬筆，換句話說，也許多醫生都在開立含有微量的苯巴比妥處方，在美國亦是如此。

康照洲還指出，苯巴比妥並不是唯一的例子，像是麻黃素的原料屬於管制藥品，但一般感冒藥當中都含有微量麻黃素，但不會把感冒藥當作管制藥品。換言之，有可能醫生在開立小朋友感冒藥處方時，會使用到相關藥品。

康照洲強調，餵藥事件持續發酵下去，造成醫生在開立處方時不敢用藥，這對醫療行為是不利的情況，醫病之間的信任度，也會慢慢流失。由於案件已經進入司法程序，希望檢調能夠盡速公布真相，藥到底從哪裡來？

陳泰亨也說，兒科常開立感冒處方中的抗組織胺，副作用也會出現嗜睡的狀況，因餵藥事件持續發酵，間接也造成兒科醫師在開藥時的困擾。他呼籲，不管外面資訊如何，還是要相信兒科專科醫師，若發生緊急狀況，儘速帶去有兒科急診的醫院檢查，不一定是藥物問題，也有可能是流感、腸病毒，不要一昧認為都跟苯巴比妥有關。