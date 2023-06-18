李懿在明（19日）播出的衛視中文台《一袋女王》主題「自己明明被傷害卻被說是玻璃心的難忘故事」分享曾因為把湯喝光，被朋友嘲諷是「乞丐」的不堪故事。

自認不太容易玻璃心的李懿說，不管是工作上或私下的朋友，對她的印象就是很開得起玩笑的一個人，有次上節目玩遊戲，被麵粉糊倒滿頭，害她整個頭髮大糾結，洗也洗不乾淨，最後只能把頭髮剪掉，她依舊沒哭，是個心理素質很強的人。

她說她工作期間不習慣吃東西，因為吃東西會容易嗜睡，工作時就會腦筋不靈光。沒想到某次工作結束，李懿跟一群朋友約去吃義大利麵，由於當時是冬天，加上工作一整天口乾舌燥，於是她先點一碗熱湯來喝，吃到一半後，因為服務生還要上其他菜，就來收拾餐盤，還作勢要把她的湯碗收掉，李懿馬上制止服務生動作，要把盤底剩下的湯喝完，此時坐在她對面的朋友，看到後竟然說：「剩那麼一點點妳也要，妳乞丐喔？」

或許朋友無心也或許是開玩笑，但當時餓到不行又想把湯喝乾淨的李懿頓時情緒上來，心想這是她今天的第一餐為什麼不能把湯喝完，接著整頓飯不管朋友怎麼歡樂，就是提不起勁。李懿表示她是個受委屈，回家沖個澡哭一下就會復活的人，沒想到當天洗過澡默默流淚後，心裡還是過不去，於是決定直接打電話跟那個朋友，明講吃飯時發生的事，卻被朋友回說：「妳也太玻璃了吧？」還說是她心情不好反應太大，雖然兩人有把話說開，但「乞丐」這兩個字至今還是讓李懿有點介意。本集將於6月19日(一)晚上11點衛視中文台播出。