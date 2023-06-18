餵藥案篩檢 新北：非普篩、有心人士不要弄錯方向

新北市板橋幼兒園餵藥案延燒，新北市政府17日宣布，全國6歲以下孩童均可至新北市免費檢驗。新北市長侯友宜今（18日）痛批，「中央本來要做的他不做，新北市來承擔起這個責任。」拜託相關單位快速對外公布檢驗結果，並釐清管制藥品的來源。新北市府強調，不是普篩，概念完全不同，請有心人士不要弄錯方向。

針對衛福部16日晚間改口，公費採檢僅限新北市，新北市政府17日宣布，即日起全國各縣市6歲以下孩童，可至新北市轄內醫院進行公費採檢。副市長劉和然於17日記者會上說明，端午連假將至，家長可利用北上時間順道安排，建議到院前撥打8家專責醫院諮詢電話，將由專人協助安排，比照綠色通道進行，醫療費用由新北市全額負擔，強調中央不做，新北來做。

新北市府強調，這是提供全台有需要的孩童醫療關懷及進一步採檢，不是普篩，概念完全不同，請有心人士不要弄錯方向。當衛福部政策突然轉彎只願提供「新北」兒童免費採檢，造成家長無所適從，新北願意承擔做得更多，唯有儘早讓家長安心、教師安定，兒童才能獲得完善的照顧健康成長，也才能避免互信崩盤社會撕裂。

新北市府表示，這項政策是經新北專案會議的共識決議，對於全台對孩子健康有疑慮的家長，如果想到新北採檢，新北都會提供相關醫療服務，至於相關經費部分由教育局公務預算相關科目支應，若有不足由民間資源協助。