周小姐與同事、朋友一起幫忙廖榮吉發粽子與便當。（蔡佩珈攝）

端午節前夕送愛心，「刈包吉」在龍山寺公園發便當與粽子，吸引民眾大排長龍。（王英豪攝）

端午節前夕送愛心，「刈包吉」在龍山寺公園發便當與粽子，吸引民眾大排長龍。（王英豪攝）

今年83歲廖榮吉「刈包吉」特別在端午節前送愛心，花費近20萬在龍山寺公園發放1500顆肉粽、600個便當，刈包吉說，所幸善心人士捐款10萬，負擔才小了許多，下半年預計再發5000個便當，期盼更多人支持。捐款10萬元的周小姐從事室內設計，她謙虛地說，親友看見廖先生善舉深受感動決定一起捐款，多少錢不是重點，僅希望回饋社會，讓愛循環。

刈包吉今上午在龍山寺公園前發放肉粽、便當，即使天氣炎熱，民眾仍一大早趕來排起長長人龍，現場10多位熱心志工及小朋友幫忙發放、管秩序，近1小時才全數領完。

廖榮吉說，這次發放物資花費近20萬，雖有善心人士捐款10萬，但他年歲已高，這筆支出負擔仍不小。今年11或12月再發放5000個便當，期許更多人幫忙。

廖榮吉妻子也到現場幫忙發物資，她表示，丈夫平時一餐只吃白飯跟一道醃漬小菜，過得很節儉，他發物資多年沒什麼，只是年紀已高，仍需要她幫忙發。從事房仲業湯小姐則說，很感佩廖先生熱心助人的心意，去年看見報導決定今年親自幫忙發放物資，與大家一起協助他完成善舉。

捐款10萬元的周小姐是室內設計師，與同事、好友得知廖榮吉年事已高仍願意從事善舉多年而深受感動，決定集合大家愛心捐款，並前來幫忙物資響應。周小姐謙虛地說，錢多少不是重點，只是大家過去受到貴人相助，也想藉機會回饋社會，並讓愛循環，未來會持續與大家一同捐款挺廖先生的善舉。