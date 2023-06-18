林姓男子去年9月間自新北市搭高鐵南下嘉義，當晚翻牆進入空軍嘉義基地趁機拍攝戰鬥機照片，被軍方發現，認為他意圖竊取軍事機密，依法移送，嘉義地檢署偵結後，依違反《國家安全法》起訴林男。

起訴書指出，31歲林姓男子住在新北市三重區，2022年9月24日自行搭高鐵到嘉義，當天晚上8時許到空軍嘉義基地，要從大門走入營區，被崗哨士兵制止，當天深夜11時23分許，林男竟翻牆進入營區，閒晃約20分鐘後被軍方發現，認為林男舉止異常，懷疑意圖不軌，交由嘉義憲兵隊調查。

偵查期間，林男起初說是受1名姓名不詳男子請託，進入基地拍攝戰鬥機，拍了3張戰鬥機照片後，由於畫面太暗就刪掉，照片沒有外傳出去。

後來林男又改口說，當天因心情鬱悶，獨自搭高鐵到嘉義，想搭民機到澎湖散心，但到水上機場時天色已晚，機場已關閉，才翻牆進入營區，最後體力不支就地在機場跑道上休息，由於林男供詞反覆，難以取信。

林男自稱有因思覺失調方面疾病，否認有犯意及犯行。但檢方認為，林男曾經服役，在空軍基地大門口被制止，還翻牆進入基地，涉嫌違反《國家安全法》，依法起訴。