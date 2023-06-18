屏東縣政府昨（17）日在縣立圖書館總館，舉辦「屏東綠色幸福城鄉研討會」，縣長周春米表示，屏東縣依山傍海，擁有世界獨一無二的自然美景，縣府會善用縣內豐富的自然景觀，將屏東打造成擁抱綠色幸福的希望城市。

周春米昨在臉書發文指出，「綠色城市」已是世界潮流，縣府團隊將劣勢轉換為優勢、因地制宜發展城鄉特色，並以ESG（環境保護、社會責任、公司治理）與SDGs（永續發展目標）各項指標為方向，找出屏東的特色，讓在地品牌持續發光發熱。

周春米表示，這次的研討會是以屏東的海岸景觀為主題，探討如何在屏東縣長172公里的海岸線，利用不同方式發展出多樣性觀光，共創多贏的未來。周春米也保證，屏東是最宜居、最適合旅遊的縣市，縣府會善用國境之南壯麗的海岸景觀與富饒的自然資源，讓屏東成為擁抱綠色幸福的希望城市，「我們一起努力！」