陳彥廷選手(右)獻花給杜元坤領隊(左)感謝杜元長給了他新生命。(台北元坤隊提供

台北元坤誓師授旗，杜元坤領隊(左)將戰旗轉交給隊長姚致堯(右)，期許再接再厲完成奪冠目標。(台北元坤隊提供)

橄欖球企業聯賽正式邁入第二個賽季，預計6月24日起展開三場地兩循環賽事，元年以8戰全勝之姿奪冠的台北元坤隊今日舉辦誓師大會，總領隊杜元坤表示，「今年聯賽雖然從7隊縮編成為4隊，但各隊實力更加接近，台北元坤想要衛冕將面臨著重大考驗，但我相信在總教練洪吉祥的帶領下全隊士氣如虹，目標繼續連勝完成二連霸。

第二季橄欖球企業聯賽共計台北元坤、新北雷旭猛獅、台南凱爾以及長大海洋飼料，賽制從6月24日開幕，例行賽至7月29日止，比賽場地分別在板橋第一運動場、高雄國家體育場和台南長榮大學，接著休兵4個月備戰杭州亞運，12月初季後賽。

身兼義大醫院院長杜元坤，昨日上午為病人開刀直至今日凌晨2點才休息，4點起床巡視病人，9點來到台北仍是神采奕奕，絲毫沒有倦怠感。杜元坤說，「橄欖球是我一生志業，為了它可以不眠不休，今天是球隊的誓師，當然要用最好的狀態來面對所有球員，成為他們最大的後盾。」

杜元坤強調，「我對於橄欖球企業聯賽發展設定七個階段，從基層化、普遍化、菁英化、企業化、職業化、國際化最終就是商業化，目前正逐漸進入職業化，希望國內大型企業家可以加入這個行列，預計2025年可以成行，然後就是國際化，從南洋島國找尋合適的洋將，提升選手的對抗性以及比賽精采性，終極目標商業化，讓全國民眾能買票進場看球賽。」

台北元坤本季新增了力國鑫、邱昕皇、黃建穎、邱友仁、蔡鈺堂、U19國手留嘉佑、黃品貴、陳俊吉等新秀。洪吉祥表示，元坤隊的陣容與實力比元年更加強悍，全隊將全力拿下每場比賽勝利，用冠軍獎盃報答杜領隊無緣無悔的照顧。

杜元坤說，「台灣現有僅台北百齡球場、板橋運動場和台南市橄欖球場合適舉辦比賽，可惜沒有一座符合國際標準的場地，我最大心願就是能在台北市找一塊地斥資1億元來建蓋橄欖球專用比賽場，讓所有橄欖球選手在最舒服的環境展現最佳實力，這得有賴陳重文議員在議會多方支持。」

陳重文議員表示，「我本身就是拳擊選手出身，知道台灣運動員的需求和想法，杜院長為了橄欖球出錢出力，他的精神值得敬佩，我願意協助找地蓋場館，替橄欖球員實現夢想。」

就讀北市大碩班的陳彥廷選手親自獻花給杜元坤院長，感性著說，「我出身貧苦家庭，加上膝蓋有傷，原本畢業後想要放棄橄欖球生涯，但在洪教練的介紹下杜院長幫我免費開刀，杜院長就像是我的父親，無微不至的照顧我，給了我新生命，期待未來也能向杜院長那樣將台灣橄欖球發光發熱。」

杜元坤表示，「台灣橄欖球選手的身材條件與素質不輸日本與韓國，欠缺的是對戰經驗與機會，企業聯賽的發展提供他們成長環境，我深信未來台灣選手可以走出台灣，進入國際舞台，成為世界頂尖好手。」