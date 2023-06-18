彰化市機車位一位難求。（吳建輝攝）

不少民眾陳情，彰化市車位少得可憐，就算把機車停在自家騎樓都會被罰，真的不知道要把機車停在哪裡。（吳建輝攝）

彰化市區機車位嚴重不足，不少機車族抱怨沒位置停，還要被開違停罰單，縣府頒定「彰化縣彰化市騎樓停放機慢車規定」，將在火車站附近6個路段試辦騎樓停放機慢車，不過未依規定停放妨害行人通行，仍會遭警方開單，縣府交通處表示，試辦階段若成效好，將擴大到其他鄉鎮市辦理。

彰化市開放騎樓停放機慢車目前試辦共有6個路段，主要集中在火車站附近，包括中正路二段（火車站前到中華路）、三民路（火車站前到長壽街、和平路）、中正路一段北側雙號532號到574號（火車站前到和平路）、中正路一段（和平路到民生路）、光復路（火車站前到中山路）以及和平路（光復路到中華路）。

根據縣警局交通隊統計，2020年彰化市機車違規案件共有6331件，2021年倍增來到1萬1173件，2022年來到1萬4028件，今年更慘，光1到4月就有5735件；不少民眾陳情，彰化市車位少得可憐，就算把機車停在自家騎樓都會被罰，真的不知道要把機車停在哪裡。

民眾抱怨，機車真的不知道要停去哪，找不到車位停騎樓常被店家或住家報警取締，像是台中市就有訂定自治條例，騎樓可以停放機車、自行車，增加停車空間，商家也可吸引更多消費者上門，這樣不是一舉兩得。

縣府交通處代理處長許俊宏指出，在研議階段與相關路段商家及里長溝通時，原本多持反對態度，但經協調後才得以順利試辦騎樓停放機慢車，6月15日開始試辦，不過依現行規定停放機慢車應留設行人、機車及自行車進出空間。

許俊宏說，若騎樓寬3.5公尺以上，機慢車以停放一列為限，車輪邊緣應與建築標齊，若是3公尺以上騎樓，機慢車得以斜向停放，並維持騎樓淨寬1.5公尺以上無障礙通行空間。未依規定停放妨害行人通行，仍視為違規停車，警方將依道路交通管理處罰條例逕行舉發。