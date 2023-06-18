台灣運彩表示，第三屆運動彩券經銷商報名人數17,237人，是第二屆約3,000人的5.8倍，經資格審查後合格人數為16,388人，包含尚須進一步抽籤的曾任運動彩券經銷商及體育運動專業知識者共15,771人以及績優退役運動員方案617人，是運彩自發行以來參與經銷商遴選人數最踴躍的一次。

運彩說，將在6月20日下午舉行的經銷商遴選公開抽籤作業，現場將抽出2,000名正取以及2,000名備取經銷商，合計中籤率25％。當日的抽籤及驗籤作業全程開放民眾入場觀看。