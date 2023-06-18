7-11「日本NIJIYA水果調酒」69元，7月9日前任選買二送一。（7-11提供）

全家特色風味酒款、國際精釀啤酒任選3件79折。（全家提供）

全家「CHOYA超果感氣泡梅酒」，89元。（全家提供）

全家「ROYALE-瑪格麗特芒果風味調酒」，79元。（全家提供）

萊爾富「噶瑪蘭酒吧系調酒-金晚柚香檸」，99元。（金車提供）

OKmart「詩莊堡歐洲蜜香蘋果酒」標榜酸甜解膩。（摘自官網）

氣溫攀升不只勾起吃冰、喝手搖的口慾，啤酒買氣同樣爆發。一旦平均氣溫超過22度，每升高5度便可帶動超商啤酒銷量增加1到2成，其中風景區附近門市有了觀光景點加持，加上美酒在手相當chill，成銷量最佳店點；住宅區門市啤酒同樣暢銷，適合在家放鬆解除工作疲憊。除經典啤酒，氣泡酒不怕醉倒又能盡興，成為聚會新寵兒；異國調酒則讓舌尖體驗出國之旅，少說吸引2至3成年輕人與女客上門，刺激業績翻倍漲。

7-11每2周就推新品玩新鮮感，罐裝啤酒每年平均都可銷破千萬罐，看好消費者夏日偏好氣泡感與水果風味品類，話題酒款占據至少2成櫃位，其中引進的「日本NIJIYA水果調酒」，選用日本產地的水果原汁調配，主打3％酒精講求微醺感，富含10％以上果汁含量帶出清爽不甜膩滋味，7月9日前任選買二送一。

隨職場女強人增加，潛藏的消費潛力不容小覷，據外部統計，35歲以下OL最愛酒類由低酒精且順口的香檳或氣泡酒奪冠，全家就推日本人氣品「CHOYA超果感氣泡梅酒」，酸酸甜甜飽含濃郁的梅子香氣，細膩氣泡讓酒體更豐富，27日前指定啤酒享3件79折。

看好近年酒吧文化盛行，下班小酌閒聊成為一種生活休閒趨勢，而酒吧的酒款比起烈或苦，酸和甜作主軸的品項最受歡迎，萊爾富所推的「噶瑪蘭酒吧系調酒-金晚柚香檸」，以金橘為主結合葡萄柚與檸檬，果香搭上酸度刺激堆疊層次；另27日前3件指定啤酒享79折。

端午連假將近，民眾聚餐機會增加，大魚大肉少不得清爽飲品解膩，OKmart就推「詩莊堡歐洲蜜香蘋果酒」，一入口彷彿喝下增添蜂蜜香氣的蘋果汁，順口不過分酸，同時帶有氣泡口感。飲酒過量有害健康。